In un'era di tassi bassi e incertezze economiche, la bassa esposizione degli italiani agli investimenti azionari è un tema scottante. Al Salone del Risparmio di Milano, Assogestioni ha lanciato un campanello d’allarme: solo il 15% dei risparmi è investito in azioni, stagnante rispetto a vent'anni fa. Rimanere ancorati a vecchie abitudini potrebbe costare caro. È tempo di ripensare il futuro dei nostri risparmi e cog

Ad aprile si è tenuto a Milano il Salone del Risparmio e tutti i partecipanti alla sessione inaugurale hanno sentito Assogestioni dire che i problemi degli investitori italiani sono: la bassa quota investimento azionario (15%, più o meno come era 20 anni fa) che penalizza moltissimo i rendimenti dei loro risparmi. Vero.. la troppo elevata quota di risparmio (30%, dato che non è lontano dai massimi di sempre) detenuta in liquidità su conti correnti e depositi scarsamente remunerati. Vero.. lo shortermismo degli investitori che nel tempo crea danni (molte statistiche mostrano come l’holding period di un investimento sia ancora sceso post grande crisi finanziari del 2008). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I fondi pensione e gli investimenti azionari di lungo termine in Italia

Inchiesta su assicurazioni finte e fondi pensione svuotati. L'ipotesi della truffa "autonoma" resta solida

Un'inchiesta svelerà la verità dietro a una rete di assicurazioni finte e fondi pensione svuotati, con l'ipotesi di una truffa autonoma che coinvolge un'assicuratrice di Gualdo.

E' anche l'emblema dell'immobilismo governativo nell'incentivare la forma di investimento che per sua natura è quella più a lungo termine di tutte, il fondo pensione per l'appunto; quella che ...

Da fondi pensione e dalle compagnie assicurative possono arrivare 30 miliardi all’economia reale

Sono le risorse che secondo AssoNext potrebbero affluire alle Pmi con un pacchetto di incentivi fiscali volti a favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali ...