I Fantastici Quattro – Gli inizi il figlio di Sue e Reed avrà i superpoteri? Vanessa Kirby anticipa tutto

Un’anticipazione che fa già discutere! Vanessa Kirby, la nuova Sue Storm, svela che il piccolo Franklin Richards avrà superpoteri in "I Fantastici Quattro – Gli inizi". Questo piccolo grande dettaglio potrebbe rivoluzionare le dinamiche del Marvel Cinematic Universe, introducendo temi di genitorialità e responsabilità tra i supereroi. Un passo audace che riflette il crescente interesse per storie più umane e complesse nel mondo dei supereroi. Preparatevi a un viaggio emozionante!

Vanessa Kirby, interprete di Sue Storm in I Fantastici Quattro – Gli inizi, ha rivelato che nel nuovo film dei Marvel Studios vedremo i poteri del piccolo Franklin Richards. Un dettaglio che potrebbe cambiare gli equilibri del Marvel Cinematic Universe. Durante un’intervista con Empire Magazine, l’attrice ha accennato alla genitorialità del suo personaggio, lasciando intendere che il bambino non sarà solo una presenza tenera sullo schermo, ma giocherà un ruolo chiave nella trama. “ Non sono solo gli adulti ad avere superpoteri ”, ha dichiarato Kirby, suggerendo che Franklin potrebbe essere ancora più potente dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it