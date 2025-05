I delfini alla foce del Tevere stanno male ma c’è un modo per salvarli

I delfini capitolini, i nostri gioiosi compagni marini della foce del Tevere, stanno attraversando un momento critico. Segnali di stress e malessere minacciano questa preziosa popolazione di Tursiops truncatus. Ma c'è speranza: la ricerca offre soluzioni! Investire nella salute dei nostri oceani non è solo un atto di amore verso la natura, ma un passo fondamentale per il futuro del nostro ecosistema. Scopri come possiamo agire insieme.

I cosiddetti «delfini capitolini», popolazione costiera di Tursiops truncatus che vive nel mar Tirreno vicino alla foce del Tevere (in particolare nell’area tra Torvajanica, Ostia e Fiumicino), stanno mostrando preoccupanti segnali di stress e malessere. A denunciarlo è uno studio condotto dal dipartimento di Biologia ambientale dell’Università di Roma La Sapienza, che per la prima volta ha analizzato i segni e le lesioni cutanee su tutto il corpo di questi esemplari. L’analisi, infatti, non si è limitata a una misurazione delle macchie su porzioni corporee ristrette, come avvenuto negli studi pregressi, comportando una potenziale perdita di informazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I delfini alla foce del Tevere stanno male, ma c’è un modo per salvarli

