I dati dell’esercito americano non rivelano i danni da vaccino

Negli ultimi mesi, il dibattito sui vaccini ha acceso discussioni accese, ma ora emergono nuove ombre sui dati forniti dall'esercito americano. Le recenti analisi mettono in dubbio l'affidabilità degli eventi avversi legati ai vaccini anti-Covid, suscitando interrogativi su un tema cruciale: la trasparenza nella comunicazione scientifica. Questo è un punto che non possiamo ignorare, poiché la salute pubblica dipende dalla fiducia nei dati. Rimanete sintonizzati!

Lo avevamo spiegato già in precedenti analisi ( qui e qui ). Si dovrebbe evitare di dare credito agli elenchi sugli eventi avversi associati ai vaccini, più precisamente quelli contro la Covid-19, che proverrebbero dal Defense Medical Epidemiology Database (DMED), ovvero l’archivio epidemiologico dell’esercito americano. Invece continuano ad apparire condivisioni Facebook “aggiornate”, con nuove percentuali spaventose quanto infondate. Ecco perché questa narrazione No vax è una leggenda nata probabilmente per scopi politici. Per chi ha fretta:. Continuano a circolare liste di percentuali di eventi avversi collegati ai vaccini Covid attribuite al DMED. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - I dati dell’esercito americano non rivelano i danni da vaccino

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale

Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti.

Cerca Video su questo argomento: Dati Dell Esercito Americano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Esercito USA Modificherà i Dati dei Soldati Transgender per Riflettere il Sesso alla Nascita; Chi fornisce armi a Israele? Nel gruppo c'è anche l'Italia; La proposta degli Stati Uniti accettata da Israele non soddisfa le richieste di Hamas - I media libanesi riferiscono di un'intensa ondata di attacchi dell'Aeronautica militare nel sud del Libano; Sicurezza nazionale e IA, il Pentagono aumenta il budget destinato a Palantir. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Spariti i dati dell'esercito americano

Da punto-informatico.it: “Un impiegato ha portato a casa sua una copia del database dei veterani senza alcuna autorizzazione”, dicono le fonti ufficiali: un ladro avrebbe quindi fatto irruzione nella casa dell ... fuga di ...

Dati sensibili raccolti in Iraq e Afghanistan erano in vendita su eBay

Lo riporta ilpost.it: I dati contenuti potrebbero permettere, ad esempio, di riconoscere un ex agente di polizia o un ex collaboratore dell’esercito americano anche se questo avesse cambiato nome. Il New York Times ...

America's Army, il videogioco ufficiale dell'esercito USA, chiude dopo 20 anni

Scrive multiplayer.it: America's Army ... forma praticamente prima che diventasse mainstream, tanto per dare un'idea di come questo progetto dell'esercito USA tentasse di mettersi in contatto con una nuova generazione ...