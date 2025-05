I Comuni del Brindisino si mobilitano a sostegno della popolazione palestinese

In un momento storico in cui la solidarietà internazionale si fa sentire, i comuni del brindisino alzano la voce per la popolazione palestinese. Tra bandiere sventolate e ordini del giorno, le amministrazioni locali si preparano a partecipare attivamente alla manifestazione di Roma del 7 novembre. Un gesto che sottolinea l'importanza di unire le forze contro la violenza e promuovere la pace, invitando tutti a riflettere sull'umanità condivisa.

Fra ordini del giorno e bandiere esposte sui palazzi municipali, anche le amministrazioni comunali della provincia di Brindisi si stanno mobilitando a sostegno della popolazione palestinese, in vista della manifestazione contro la guerra nella Striscia di Gaza, in programma, a Roma, il prossimo 7. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - I Comuni del Brindisino si mobilitano a sostegno della popolazione palestinese

Villa Silvia e Medici senza frontiere in prima linea per portare sostegno alla popolazione di Gaza

Villa Silvia Med di Senigallia ospita dal 26 maggio Medici Senza Frontiere per una campagna di sensibilizzazione e raccolta firme a favore della popolazione di Gaza.

