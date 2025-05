I colibrì si stanno adattando alla vita in città un po' come i piccioni

I colibrì, con la loro grazia e i colori brillanti, stanno dimostrando una sorprendente capacità di adattamento alle sfide moderne. Proprio come i piccioni, alcune specie stanno evolvendo per sfruttare le risorse urbane, come gli abbeveratoi creati dall'uomo. Questo fenomeno non solo riflette la resilienza della natura, ma solleva interrogativi affascinanti su come gli animali si integreranno sempre di più nel nostro ambiente metropolitano. Chi sarà il prossimo a adattarsi?

