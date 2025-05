I classici la nuova collana a cura di Cristina Dell’Acqua

Scopri la nuova collana "I Classici", curata da Cristina Dell'Acqua, che riscrive il dialogo tra passato e presente. Seneca, Cicerone e Ovidio tornano a farci compagnia con traduzioni fresche, esplorando temi universali come l’amicizia, l’amore e le sue delusioni. In un’epoca in cui riscoprire i valori fondamentali è più attuale che mai, questi testi ci ricordano che, in fondo, le emozioni non hanno tempo.

MILANO – Seneca, Cicerone, Ovidio, Plutarco: sono loro a essere contemporanei o noi a essere classici? Una nuova collana a cura di Cristina dell’Acqua, classicista e scrittrice, ripropone con traduzioni nuove e fresche i grandi testi che ancora parlano a tutti di amicizia e d’amore (e delle pene che accompagnano la fine di una storia), di rispetto per gli animali, di ricchezza e di benessere interiore, di felicità. I primi titoli sono Come vivere felici (De vita beata) di Seneca, Il valore dell’amicizia (De amicitia) di Cicerone, Come guarire dalle pene d’amore (Remedia amoris) di Ovidio, Come rispettare gli animali di Plutarco (che raccoglie due testi dello studioso greco). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “I classici”, la nuova collana a cura di Cristina Dell’Acqua

