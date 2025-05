I cinquant’anni della Collina Storia di famiglia allargata

Cinquant'anni di storie, legami e crescita: La Collina festeggia un traguardo straordinario. Questa storica cooperativa agricola di Reggio Emilia non è solo un progetto lavorativo, ma una vera e propria famiglia allargata che ha cambiato la vita di oltre 270 persone. In un'era in cui il concetto di comunità è più importante che mai, La Collina ci ricorda che l'accoglienza e l'unione sono la chiave per costruire un futuro migliore. Un esempio da seguire!

Compie cinquant’anni La Collina, storica cooperativa agricola di Reggio Emilia nata nel lontano 1975 da un gruppo di giovani che credevano nella possibilità di unire vita, lavoro e accoglienza del disagio sociale. La famiglia allargata della Collina ha accolto oltre 270 persone senza distinzione di sesso e provenienza e generando 11 figli e 14 nipoti. Per questa occasione, martedì 3 giugno alle 21 al cinema Rosebud si terrà la prima visione (a ingresso gratuito) di ‘Figli di tutti, figli di nessuno’, il film di Alessandro Scillitani, presente in sala con i protagonisti. Un lavoro che ripercorre i cinquant’anni della cooperativa attraverso testimonianze vive e spontanee della famiglia della Collina e il dialogo tra fondatori e figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cinquant’anni della Collina. Storia di famiglia (allargata)

Cerca Video su questo argomento: Cinquant Anni Collina Storia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

I cinquant’anni della Collina. Storia di famiglia (allargata); Cinquant’anni della Cooperativa “La Collina”: al Rosebud la prima del film di Alessandro Scillitani; Un sogno enigmatico sulle colline di Rivoli: l’Hypnerotomachia di Federico Cerruti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I cinquant’anni della Collina. Storia di famiglia (allargata)

Da msn.com: Un film di Alessandro Scillitani racconta le vicende della cooperativa agricola. Dal 1975 ad ora ha accolto 270 persone. Martedì la proiezione al Rosebud.