I carabinieri promuovono la cultura della legalità tra i giovani studenti

I carabinieri sono in prima linea nella promozione della cultura della legalità tra i giovani, un tema sempre più cruciale in un'epoca di sfide sociali. Recentemente, presso il Centro di Formazione Professionale ‘Fondazione San Giuseppe’ di Cesta, si sono svolti incontri coinvolgenti che hanno acceso i riflettori su valori fondamentali come la giustizia e il rispetto. Un passo importante per formare cittadini consapevoli e responsabili. Riscopriamo insieme l'importanza di costruire un futuro migliore!

Nei giorni scorsi, a poche settimane dalla fine dell'anno scolastico, si sono svolti due incontri con l'Arma dei carabinieri presso le classi del Centro di Formazione Professionale 'Fondazione San Giuseppe' di Cesta, frazione di Copparo. Alessandro Volpini, comandante della Compagnia di Copparo.

