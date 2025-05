I bambini alla scoperta dell' unità cinofila di soccorso simulata la ricerca di una persona scomparsa

I bambini della scuola elementare Giuseppe Di Matteo hanno vissuto un’esperienza unica con l’unità cinofila di soccorso L’Arca, immersi in una simulazione di ricerca di persone scomparse. Sotto l’attenta supervisione del piccolo Leonardo, i giovani alunni hanno scoperto il valore del volontariato e l’importanza degli animali nel salvataggio. Un’opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sicurezza e della solidarietà, sempre più rilevante in un mondo che ha bisogno di connessione e empatia.

Una delegazione dell’unità cinofila di soccorso L’Arca, organizzazione di volontariato no profit guidata dal presidente Paolo Mocetti, 'scortato' dal piccolo nipote Leonardo che ha controllato tutte le fasi, hanno incontrato i docenti e gli alunni della scuola elementare Giuseppe Di Matteo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - I bambini alla scoperta dell'unità cinofila di soccorso, simulata la ricerca di una persona scomparsa

Cerca Video su questo argomento: Bambini Scoperta Dell Unità Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le lacrime dei bambini svelano come curare gli occhi; Eventi segnalati dai Comuni; Istat, in Italia solo 370 mila nuove nascite nel 2024: gli over 80 superano i bambini sotto i 10 anni; Comunità unite per Gaza. Musica, volontariato e veglie di preghiera: La Storia ci chiama.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media