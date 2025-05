I 25 anni di Dagospia | Ha tritato come un supplì il muro pubblico-privato

È passato un quarto di secolo da quando Dagospia ha iniziato a frantumare le barriere tra pubblico e privato, portando gossip e cronaca in una dimensione senza precedenti. In un’epoca dove la caccia alla notizia è incessante, il genio di Roberto D’Agostino rimane un faro nel mare dell’informazione. La sua creatura non è solo un sito, ma un fenomeno che ha ridefinito il modo di raccontare storie. E ora, cosa ci riserverà il futuro?

Roma, 31 maggio 2025 –????? E sono 25. Venticinque anni di un sito così cliccato che viene da pensare come facessimo quando ancora non esisteva. Ovvio: parliamo di Dagospia, uno dei pochi “punti com” davvero indispensabili. Il geniale ideatore-titolare-tenutario, Roberto D’Agostino, ha ancora una volta spiazzato tutti festeggiando le nozze d’argento della sua creatura non con una prevedibile festona sull’incredibile terrazza della sua magione romana, bensì con una messa di ringraziamento, shakerando insomma sacro e profano. Concesso e non dato, beninteso, che ci sia ancora differenza. Dagospia, com’è noto, nacque come sito di gossip. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I 25 anni di Dagospia: “Ha tritato come un supplì il muro pubblico-privato”

Roberto D’Agostino e i 25 anni di Dagospia: «Putin vuole dividere il mondo, Trump gli passa il coltello»

Roberto D’Agostino celebra i 25 anni di Dagospia con una messa di ringraziamento e un’intervista al Corriere della Sera, svelando la sua fede e il simbolico primo tatuaggio a 60 anni.

