Hub urbano e di prossimità ok ai progetti | verso la candidatura in Regione

La Giunta comunale di Copparo segna un passo decisivo verso la creazione di un hub urbano e di due hub di prossimità, promuovendo un modello di mobilità sostenibile sempre più attuale. Questo progetto non solo migliorerà i servizi per i cittadini, ma rappresenta anche un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e associazioni locali. La trasformazione delle città in spazi più accessibili è un trend che coinvolge tutta l'Italia!

La Giunta comunale di Copparo ha approvato lo studio di fattibilità, propedeutico alla candidatura in Regione dei progetti per l'attivazione di un hub urbano e di due hub prossimità sul territorio. Un percorso che vede il Comune di Copparo capofila, affiancato da tutte le associazioni di.