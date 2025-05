Horizon di kevin costner sotto accusa per i costumi del film

La saga "Horizon" di Kevin Costner, ambiziosa e attesa da decenni, è sotto i riflettori per motivi controversi legati ai costumi. In un'epoca in cui l'autenticità storica è al centro del dibattito cinematografico, la produzione deve affrontare non solo sfide artistiche, ma anche legali e finanziarie. Questo solleva interrogativi sul futuro della narrazione storica nel cinema moderno. Scopri quali direzioni prenderà questa epopea!

La saga cinematografica Horizon: An American Saga, ideata da Kevin Costner, si trova in una fase di grande incertezza a causa di recenti controversie legali e problematiche finanziarie. Questa produzione, iniziata nel 1988, comprende quattro capitoli e vede Costner coinvolto come regista, attore, co-sceneggiatore e produttore. Dopo il modesto riscontro critico di Chapter 1, uscito nell'estate del 2024, le prospettive di completamento della serie sono diventate sempre più complicate. La presenza di numerose cause legali mette a rischio il futuro del progetto.

Mister Movie | Horizon di Kevin Costner: Destino Incerto Tra Sogni Western e Tempeste Finanziarie

Nel suo ambizioso progetto 'Horizon', Kevin Costner intreccia sogni di un'epoca western con le tempeste delle sfide finanziarie.

Kevin Costner e Horizon sotto attacco, spunta una nuova denuncia! Stavolta per i costumi

Si legge su cinema.everyeye.it: È la terza denuncia in pochi giorni che emerge contro Horizon, dopo quelle di Warner Bros/New Line e della stuntwoman Devyn LaBella.

Horizon: An American Saga, Kevin Costner nel mirino del reparto costumi. Nuove grane legali per il regista

Secondo msn.com: Dopo le recenti accuse emerse dal set, Kevin Costner deve ora affrontare una nuova causa, intentata da chi ha curato i costumi del film western.

Guai per Kevin Costner: è stato denunciato per scena di violenza sessuale non prevista nel film

Scrive informazione.it: Una denuncia presentata in California ha messo sotto accusa Kevin Costner, regista e interprete della saga Horizon: An American Saga, per una presunta violazione dei protocolli di sicurezza sul set. L ...