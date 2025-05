Horizon | An American Saga Kevin Costner nel mirino del reparto costumi Nuove grane legali per il regista

Kevin Costner è al centro di una tempesta legale con "Horizon: An American Saga", il suo ambizioso epico western. Dopo accuse di condotta inappropriata, ora deve fronteggiare una nuova causa dai costumisti del film. Questo scenario mette in luce un trend preoccupante nel mondo del cinema: il crescente scrutino sulla responsabilità dei professionisti sul set. Quali saranno le ripercussioni per l'industria? Rimanete sintonizzati!

Dopo le recenti accuse emerse dal set, Kevin Costner deve ora affrontare una nuova causa, intentata da chi ha curato i costumi del film western. Horizon: An American Saga, ambizioso progetto diretto e interpretato da Kevin Costner, continua a essere travolto da polemiche. Dopo le recenti accuse di condotta inappropriata sul set, si aggiunge un ulteriore fronte giudiziario, questa volta legato a presunti mancati pagamenti. La United Costume Corporation ha infatti citato in giudizio la produzione per una somma di 350.000 dollari, sostenendo di non essere stata retribuita per il lavoro svolto sia sul primo film sia sul sequel, ancora inedito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Horizon: An American Saga, Kevin Costner nel mirino del reparto costumi. Nuove grane legali per il regista

Mister Movie | Horizon di Kevin Costner: Destino Incerto Tra Sogni Western e Tempeste Finanziarie

Nel suo ambizioso progetto 'Horizon', Kevin Costner intreccia sogni di un'epoca western con le tempeste delle sfide finanziarie.

