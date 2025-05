Hong Kong le immagini della tradizionale gara di Dragon boat

Hong Kong si anima con la tradizionale gara di dragon boat, un evento che unisce sport e cultura in un'esplosione di colori e suoni. Le imbarcazioni, vere opere d'arte galleggianti, battono il tempo grazie al tamburo di prua, creando un'atmosfera coinvolgente. Quest'anno, oltre alla competizione, si celebra un’importante eredità storica cinese, dimostrando come le tradizioni possano unire e ispirare le nuove generazioni. Non perderti questa festa!

Hong Kong è teatro delle gare di Dragon boat, disciplina che si disputa su coloratissime barche a remi tradizionali. A bordo, oltre ai rematori, in testa all’imbarcazione c’è un addetto a dare il ritmo dei colpi con un tamburo. La festa, che si tiene nella zona di Aberdeen e che attira centinaia di appassionati, commemora un momento storico cinese, in cui un famoso funzionario morì in un fiume e, secondo la leggenda, gli abitanti del luogo gettarono i tradizionali gnocchi nell’acqua per impedire ai pesci di mangiare il corpo dell’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hong Kong, le immagini della tradizionale gara di Dragon boat

La Borsa di Hong Kong ha registrato una significativa crescita, chiudendo in rally grazie alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, emersa dai recenti colloqui a Ginevra.

