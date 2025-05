Ho sconfitto il bullismo con l' amore verso le maratone

Marco Materazzi, ex calciatore e ora ambasciatore della Fondazione Libra, ha trasformato il dolore del bullismo in una potente motivazione: la sua passione per le maratone. Ricevuto a Palazzo Moroni, ha condiviso la sua storia di resilienza e speranza, dimostrando che l'amore per lo sport può essere un antidoto contro le avversità . La sua sfida ci ricorda che ognuno di noi può correre verso un futuro migliore, superando le difficoltà con determinazione.

Marco Materazzi, ambasciatore della Fondazione Libra, è stato ricevuto a Palazzo Moroni dall’assessore Diego Bonavina assieme alla consigliera regionale Elisa Cavinato e a Giuseppina Filieri, presidente Fondazione Libra. Marco Materazzi, un passato di bullismo alle spalle, ha compiuto la sfida. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Ho sconfitto il bullismo con l'amore verso le maratone»

Leggi anche questi approfondimenti

Gene Gnocchi, così ha scatenato la rabbia di Marco Materazzi

Gene Gnocchi celebra quarant’anni di carriera tra imitazioni e parodie, dimostrando di essere sempre sul palco.

Cerca Video su questo argomento: Ho Sconfitto Bullismo Amore Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La storia di Flavia: "Ecco come ho sconfitto bullismo e cyberbullismo"

Da leggo.it: Sono Flavia, ho 18 anni e sono al quinto anno del liceo delle scienze umane. Qualche anno fa, dalla terza elementare fino alla prima metà del primo liceo, sono stata bersaglio di bullismo e ...

Il bullismo va sconfitto e prevenuto: non abbiate paura di parlare

dilei.it scrive: Lo racconta Irene Vella, la ragazza è la sua Donatella, che in prima media ha subìto il bullismo dalle sue compagne di classe. Bullismo, una piaga che si è accentuata negli ultimi anni con l ...

Mi dicevano di uccidermi, invece ho sconfitto il bullismo con la scrittura

Riporta huffingtonpost.it: Ho iniziato a scrivere il mio libro. Non è un libro sul bullismo, parla di un amore complicato, ma Giada e Marika, che non sono le protagoniste, sono vittime di bullismo. Parla di tante cose.