Il racconto di Alice Sabatini ci costringe a riflettere su un tema sempre più attuale: la salute mentale legata all'immagine corporea. Dopo cinque anni dal trionfo a Miss Italia, la modella condivide il suo drammatico approdo in ospedale a causa di diete sbagliate e insulti ricevuti. La sua storia è un potente richiamo a sostenere il benessere al di là degli stereotipi: è tempo di cambiare il dialogo sulla bellezza!

Quindici chili presi in tre mesi, gli insulti, i consigli sbagliati di un medico. È un racconto inaspettato e doloroso quello che Alice Sabatini ha fatto a Caterina Balivo durante la sua ospitata a La volta buona, su Rai1. Non è la prima volta che la modella rivela le difficoltà vissute dopo la vittoria del titolo di Miss Italia, nel 2015, ma questa volta i dettagli inediti fanno davvero riflettere. Lo stress troppo forte ebbe un impatto sul suo corpo, ingrassò di molti chili, venne bersagliata dalle critiche sui social e solo grazie all’amore della sua famiglia e del marito, il cestista Gabriele Benetti, è riuscita a superare quei momenti difficili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho preso 15 chili in tre mesi, mi insultavano dicendo: ‘Guarda che cessa, quanto è grassa’. Sono finita in ospedale per una dieta sbagliata”: lo sfogo di Alice Sabatini

