Ho pedinato Andrea Sempio chi è davvero Garlasco nuove rivelazioni dall’investigatore privato

Nel drammatico intrigo dell'omicidio di Chiara Poggi, il nome di Andrea Sempio torna prepotentemente alla ribalta grazie alle rivelazioni di un investigatore privato. In un contesto dove la verità sembra sfuggente, ogni dettaglio può cambiare le sorti di una storia che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Scopri come questi nuovi elementi possano rivelare un volto inaspettato di un caso irrisolto. La curiosità è palpabile: cosa nasconde davvero Sempio?

Nel lungo e tormentato percorso giudiziario legato all’ omicidio di Chiara Poggi, una delle vicende più controverse e discusse della cronaca italiana, emergono nuovi dettagli che riportano l’attenzione su un nome più volte sfiorato, ma mai definitivamente coinvolto: Andrea Sempio. Al centro di questo ennesimo capitolo c’è il racconto di Luca Tartaglia, investigatore privato che nel 2016 fu incaricato dai legali di Alberto Stasi — l’ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione — di pedinare proprio Sempio. Un pedinamento che all’epoca non produsse effetti giudiziari concreti, ma che oggi, a distanza di nove anni, è tornato sotto i riflettori della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

