Highlights Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-67 | Shengelia decisivo a 7' ' dalla fine!

Un finale al cardiopalma ha incoronato la Virtus Bologna in gara 1 contro l’Olimpia Milano, con un canestro decisivo di Shengelia a 7 secondi dal termine. In un clima di grande tensione, la vittoria non solo conferma il talento della squadra, ma segna anche l’inizio di una sfida che promette emozioni forti, in un campionato sempre più avvincente. Scopri come si evolverà questa rivalità storica!

La Virtus si aggiudica gara 1 alla Segafredo Arena grazie a un canestro del georgiano a pochi istanti dalla sirena finale: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-67: Shengelia decisivo a 7'' dalla fine!

