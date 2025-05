Highlights Psg-Inter 5-0 | i gol della finale di Champions League

Il PSG conquista la Champions League con una vittoria schiacciante contro l'Inter, chiudendo la partita sul 5-0. La doppietta di Doué, insieme ai gol di Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu, segna un momento epico nel calcio moderno, dove il talento francese si fa sentire. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma un segnale: il club parigino sta costruendo un impero. Scopri quali strategie hanno portato a questo successo senza precedenti!

Dalla doppietta di Doué alle reti di Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu: guarda tutti i gol del match tra Psg e Inter, vinto 5-0 dai francesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Psg-Inter 5-0: i gol della finale di Champions League

