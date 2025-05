Helena e Javier Royal Couple a Capri | gesto di Signorini e news su Spolverato

Helena Prestes e Javier Martinez, la coppia reale di Capri, stanno accendendo il gossip estivo! Durante un party esclusivo, la star di Vip Champion ha incantato tutti con un karaoke improvvisato, ma il vero colpo di scena è stato il bacio scambiato con Javier. Un gesto che ricorda i momenti più intensi del Grande Fratello e che sta già facendo parlare di sé. Sarà solo l'inizio di una storia da copertina? Restate sintonizzati!

Helena Prestes è la star di Vip Champion, che arriva alla sua nuova edizione con location Capri. Javier Martinez è sempre al suo fianco e, come accadeva al Grande Fratello, appare più tranquillo. La modella brasiliana nel party di ieri sera ha coinvolto tutti cantando al karaoke. In particolare, si avvicina a Javier e gli dà un bacio. Il video fa il giro dei social e, subito dopo, Helena chiede la complicità di Belen Rodriguez. Non si sa quale sia stata la risposta della conduttrice argentina, ma non li ha raggiunti, lasciando alla Prestes l’intrattenimento della serata. E le news non finiscono qui. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier Royal Couple a Capri: gesto di Signorini e news su Spolverato

Mister Movie | Helena e Javier: Bebè in Arrivo o Tattica Mediatica? Shaila Gatta Sospetta!

Rumors di gravidanza circolano attorno a Helena e Javier, coppia del Grande Fratello, suscitando sospetti e frecciatine, in particolare da Shaila Gatta.

