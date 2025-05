Helen Mirren alla star consigliarono di rifarsi il naso | Rifiutai non volevo essere un' attrice carina

Helen Mirren, icona del cinema, ha rivelato un curioso aneddoto: all'inizio della sua carriera, le consigliarono di rifarsi il naso per apparire più "carina". Ma lei rifiutò, determinata a non conformarsi agli stereotipi di bellezza. Questo episodio mette in luce un tema attuale: l'accettazione di sé nell'industria dello spettacolo, dove il talento viene spesso oscurato dall'aspetto fisico. Un invito a riflettere su cosa significhi realmente essere autentici!

La star premio Oscar ha raccontato un aneddoto che riguarda l'esordio della sua carriera, quando aveva appena iniziato a recitare. In una chiacchierata insieme ad altre colleghe famose come Kathy Bates, Parker Posey, Cristin Milioti e Keri Russell, l'attrice premio Oscar Helen Mirren ha raccontato un consiglio che decise di non seguire all'inizio della carriera. Alla star fu consigliato di rifarsi il naso perché, in caso contrario, non avrebbe mai lavorato nel mondo del cinema. Mirren ha spiegato di aver deciso di rifiutare quell'invito. Il consiglio non richiesto e rifiutato da Helen Mirren "Mi dissero di rifarmi il naso quando avevo vent'anni" ha spiegato Mirren "Qualcuno mi disse che non avrei mai lavorato se non mi fossi rifatta il naso.

