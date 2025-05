Heidi | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Questa sera, non perdere l’appuntamento con "Heidi", il film del 2015 che riporta in vita la dolce storia della piccola orfana e delle sue avventure tra le montagne svizzere. Le emozioni e i valori di amicizia e libertà continuano a risuonare anche nel contesto attuale, dove il ritorno alla natura è un trend sempre più forte. Scopri come la magia dei classici può ancora ispirarci! Sintonizzati su Canale 5 alle 21:30!

Heidi: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Heidi, film del 2015 diretto da Alain Gsponer. Il soggetto è basato sull’omonimo romanzo di Johanna Spyri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Heidi è una bambina che vive assieme alla zia Dete, prima d’essere portata presso suo nonno, il “Vecchio dell’Alpe”, che in paese non ha una bella reputazione, in una casa fra i monti della Svizzera. Qui passa il suo tempo con l’amico Peter e pascola le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Heidi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Come scrive superguidatv.it: Heidi è adatto a tutta la famiglia, perfetto per trascorrere tutti insieme la serata dell’Epifania: va in onda alle 21.20 di Sabato 6 Gennaio su Canale 5. Di seguito vi sveliamo tutte le ...