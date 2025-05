Hegseth | Cina verso conquista dell' Asia

La crescente assertività militare della Cina nell'Indo Pacifico sta riscrivendo le regole del gioco geopolitico. Le dichiarazioni del Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, mettono in luce un trend inquietante: una corsa all'armamento nella regione. È il momento di riflettere su come questa evoluzione possa influenzare non solo gli equilibri asiatici, ma anche la sicurezza globale. Rimanere informati è fondamentale!

3.39 "La Cina si sta preparando in modo chiaro e credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nella regione dell'Indo Pacifico". Lo ha detto il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth al forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di Singapore, aggiungendo: "La minaccia rappresentata dalla Cina è reale e potrebbe essere imminente". Secondo Hegseth, Pechino "spera di dominare e controllare" l'Asia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cina pronta a usare forza militare per alterare equilibrio Indo-Pacifico, avverte Hegseth

La tensione nell'Indo-Pacifico si intensifica e le parole del Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, suonano come un campanello d'allarme.

