Hegseth | attacco Cina a Taiwan imminente

La tensione tra Stati Uniti e Cina sale come mai prima d’ora. Secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, l'ombra di un attacco a Taiwan si fa sempre più concreta. La questione non riguarda solo la sicurezza dell'Indo Pacifico, ma l'intero equilibrio geopolitico globale. Un punto cruciale: il mondo intero è in attesa di capire se il dialogo potrà prevalere sulla forza. La situazione è da monitorare con attenzione!

3.39 "La Cina si sta preparando in modo chiaro e credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nella regione dell'Indo Pacifico".Lo ha detto il Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth al forum sulla sicurezza ShangriLa Dialogue di Singapore, aggiungendo: "La minaccia rappresentata dalla Cina è reale e potrebbe essere imminente". Secondo Hegseth, Pechino "spera di dominare e controllare" l'Asia e un attacco militare cinese a Taiwan "potrebbe essere imminente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La crescente assertività militare della Cina nell'Indo Pacifico sta riscrivendo le regole del gioco geopolitico.

