Hegseth | la Cina si prepara per usare la forza militare

La tensione nell'Indo-Pacifico cresce e le parole di Pete Hegseth, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, accendono i riflettori su un possibile scossone geopolitico. La Cina, con la sua crescente potenza militare, potrebbe cambiare le regole del gioco. Questo scenario non solo interessa gli esperti di sicurezza, ma tocca anche il futuro delle economie globali. Rimanere informati è fondamentale: cosa riserverà il domani?

Milano, 31 mag. (askanews) - Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, avverte che la Cina si sta "preparando in modo credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell'Indo-Pacifico". Il capo del Pentagono ha rilasciato queste dichiarazioni durante un forum annuale sulla sicurezza a Singapore, dove ha esortato gli alleati e i partner degli Stati Uniti in Asia ad aumentare la spesa per la difesa. "Gli alleati degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico possono e dovrebbero potenziare rapidamente le proprie difese", ha affermato allo Shangri-La Dialogue, aggiungendo che "la deterrenza non è a buon mercato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hegseth: la Cina si prepara per usare la forza militare

Hegseth:attacco Cina a Taiwan imminente

La tensione tra Stati Uniti e Cina sale come mai prima d’ora. Secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, l'ombra di un attacco a Taiwan si fa sempre più concreta.

Cerca Video su questo argomento: Hegseth Cina Prepara Usare Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Hegseth, 'Cina si prepara a usare la forza militare in Asia'; Taiwan, l’allarme Usa: “La Cina si prepara a usare la forza, l’attacco potrebbe essere imminente”; Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”; Hegseth, 'Cina si prepara a usare la forza militare in Asia'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Hegseth, 'Cina si prepara a usare la forza militare in Asia'

Segnala msn.com: SINGAPORE, 31 MAG - "La Cina si sta preparando in modo chiaro e credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nella regione dell'Indo-Pacifico". (ANSA) ...

Taiwan, l’allarme Usa: “La Cina si prepara a usare la forza, l’attacco potrebbe essere imminente”

Si legge su repubblica.it: Il segretario alla Difesa Pete Hegseth a Singapore: “Pechino vuole cambiare gli equilibri nella regione indo-pacifica”. E avverte: “Gli Stati Uniti sono qui ...

Taiwan, l’allarme del Pentagono: «La Cina si prepara a usare la forza militare»

Come scrive msn.com: La Cina «si sta preparando in modo chiaro e credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l’equilibrio di potere nella regione dell’Indo-Pacifico». Lo ha dichiarato il segretario all ...