Hegseth | Cina si prepara a prendere il controllo di Taiwan

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, lancia un allerta: la Cina sta intensificando i preparativi per prendere il controllo di Taiwan. Questo evento non è isolato, ma parte di un trend globale che vede un aumento delle tensioni geopolitiche. Il punto da sottolineare? La crescente militarizzazione della regione potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali e coinvolgerci tutti in un futuro incerto. Rimanere informati è fondamentale!

(LaPresse) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata dall’International Institute for Security Studies a Singapore, ha affermato che la Cina non sta più solo rafforzando le proprie forze militari per conquistare Taiwan, ma “si sta addestrando attivamente per farlo, ogni giorno”. L’esercito cinese “si sta preparando per il grande evento”, ha detto Hegseth, “non vogliamo indorare la pillola: la minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hegseth: “Cina si prepara a prendere il controllo di Taiwan”

Hegseth:attacco Cina a Taiwan imminente

La tensione tra Stati Uniti e Cina sale come mai prima d’ora. Secondo il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, l'ombra di un attacco a Taiwan si fa sempre più concreta.

Cerca Video su questo argomento: Hegseth Cina Prepara Prendere Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Hegseth, 'Cina si prepara a usare la forza militare in Asia'; Hegseth, 'Cina si prepara a usare la forza militare in Asia'; Taiwan, Hegseth: Cina si prepara a prenderne il controllo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hegseth: «La Cina si prepara a prendere il controllo di Taiwan, addestra il suo esercito ogni giorno per il grande evento»

Scrive msn.com: (LaPresse) - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata dall'International Institute for Security Stu ...

Taiwan, Hegseth: “Cina si prepara a prenderne il controllo”

Secondo msn.com: Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata ...

Hegseth: "Cina si prepara a prendere il controllo di Taiwan"

informazione.it scrive: “La minaccia della Cina è reale e potrebbe essere imminente”, ha dichiarato Pete Hegseth allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il più grande forum asiatico sulla sicurezza e la difesa… Leggi ...