Hater prende di mira la figlia di Giorgia Meloni | Le auguro la fine della ragazza di Afragola

È inaccettabile che la violenza verbale si manifesti anche nei confronti di innocenti. La comunità di Afragola, colpita da un tragico omicidio, si trova a fronteggiare un nuovo attacco: un hater ha osato augurare la stessa sorte alla figlia di Giorgia Meloni. Questo episodio mette in luce un trend inquietante, dove l'odio online travalica ogni limite umano. La società deve reagire per proteggere le generazioni future e ripristinare il rispetto reciproco.

La comunità di Afragola - e non solo - è ancora sconvolta per l'omicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex Alessio Tucci perché aveva deciso di interrompere il loro rapporto. Eppure c'è chi prende questa tragedia a "modello" per augurare il male alla figlia di Giorgia Meloni. Sui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it