Harvard ammette i problemi di censura

Harvard, simbolo di eccellenza accademica, ammette una scomoda verità: la censura è reale. Il presidente dell’ateneo riconosce una grave carenza di pluralismo, proprio mentre il dibattito sull’“era woke” infiamma il mondo. È sorprendente come la stessa istituzione che forgia leader mondiali possa essere ostaggio di ideologie ristrette. Cosa significa per le future generazioni? Questo è solo l’inizio di un confronto cruciale sul vero valore della libertà di espressione.

Trump, pur con modi sbagliati e scarsa democrazia, ha colto nel segno sulla museruola woke: il presidente dell’ateneo americano riconosce carenza di pluralismo, specie su temi etici e conflitto israelo-palestinese. Sarebbe questa la fucina delle migliori menti?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Harvard ammette i problemi di censura

