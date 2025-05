Harper vince a Sestriere maglia rosa a Yates che ipoteca il Giro d' Italia

Chris Harper trionfa a Sestriere, ma il vero festeggiato è Simon Yates, che si avvicina alla conquista del Giro d'Italia 2025. Questo 108° edizione della corsa rosa non è solo una sfida tra corridori, ma un racconto di strategia e determinazione. Con l'attenzione crescente per il ciclismo e il suo impatto sostenibile, Yates svela il potere di una mentalità vincente. Rimanete sintonizzati: la corsa verso Milano si fa incandescentemente emozion

AGI - L'australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) conquista per distacco la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2025, la Verres-Sestriere di 205 km, ma a far festa è Simon Yates, che ipoteca la vittoria dell'edizione numero 108 della corsa rosa. Il corridore britannico del Team VismaLease a Bike, terzo al traguardo, con un forcing ha staccato l'ex leader Isaac Del Toro e Richard Carapaz, andando a ribaltare la classifica generale nell'ultima occasione utile. Decisiva la fuga iniziale per assegnare la vittoria di tappa, ma tra gli uomini di classifica è successo praticamente di tutto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Harper vince a Sestriere, maglia rosa a Yates che ipoteca il Giro d'Italia

Riporta msn.com: AGI - L'australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) conquista per distacco la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2025, la Verres-Sestriere di 205 km, ma a far festa è Simon Yates, che ipote ...

Scrive msn.com: Chris Harper ha vinto la 20esima tappa del Giro d’Italia 2025, la frazione di montagna di 205 km da Verres a Sestriere. Il corridore australiano, in fuga fin dal mattino, ha trionfato in solitaria. Al ...

