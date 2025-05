Hannibal Lecter – Le origini del male | la spiegazione del finale del film

"Hannibal Lecter – Le origini del male" ci porta nel profondo abisso della mente di uno dei villain più iconici della storia. Il finale, ricco di tensione e rivelazioni, non solo chiude il cerchio sulla sua evoluzione, ma esplora anche il tema dell'inevitabilità del male. In un’epoca in cui si indaga sempre di più sulle radici della violenza, questo film ci invita a riflettere: siamo realmente padroni delle nostre scelte? Scoprilo nel thriller che segna una tappa

Hannibal Lecter – Le origini del male è il thriller del 2007 diretto da Peter Webber, tratto dal romanzo Hannibal Rising scritto da Thomas Harris, autore della celebre saga letteraria dedicata al personaggio di Hannibal Lecter. Il libro, pubblicato nel 2006, nasce su precisa richiesta dei produttori cinematografici, desiderosi di espandere la mitologia dell'iconico cannibale, e rappresenta una sorta di prequel che esplora le origini dell'antieroe più inquietante della narrativa moderna. L'opera si propone quindi di colmare i vuoti lasciati dai precedenti capitoli, mostrando al pubblico le radici della follia e della ferocia di Lecter.