Hamilton sui nuovi limiti alle ali | Soldi sprecati era meglio darli in beneficenza

Lewis Hamilton non le manda a dire: i nuovi limiti sulle ali della Formula 1 sono solo un "soldi sprecati", meglio investirli in beneficenza. Un commento che illumina una questione più ampia: la lotta per l’uguaglianza e la sostenibilità nello sport. In un momento in cui il motorsport sta cercando di reinventarsi, i cambiamenti rischiano di essere solo un palliativo. La vera sfida? Innovare senza compromettere il fair play!

L'inglese della Ferrari: "Non è cambiato nulla. Le ali di tutti continuano a piegarsi e non abbiamo guadagnato nulla sulle McLaren". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton sui nuovi limiti alle ali: "Soldi sprecati, era meglio darli in beneficenza"

Hamilton sui nuovi limiti alle ali: "Soldi sprecati, era meglio darli in beneficenza"

Ferrari in difficoltà a Barcellona, Hamilton critica la direttiva sulle ali

Hamilton favorevole alle ali flessibili: sono state un cerotto a regolamenti progettati male

