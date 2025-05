Hamilton scatena il caos | l’accusa è pesantissima

Lewis Hamilton non le manda a dire: le sue accuse hanno acceso un dibattito infuocato nel mondo della Formula 1. Dopo il secondo posto di Charles Leclerc a Monaco, la Ferrari sembra ritrovare vigore in una stagione finora opaca. Ma questo risveglio solleva interrogativi: è davvero un nuovo inizio o solo un fuoco di paglia? Scopriamo insieme se la SF-25 può competere per il titolo, mentre la tensione tra i piloti si fa palpabile!

L’accusa lanciata da Lewis Hamilton è davvero molto pesante: le parole del pilota della Ferrari hanno scatenato il caos. Il secondo posto conquistato da Charles Leclerc a Monaco è sicuramente un segnale di risveglio da parte della Ferrari dopo una prima parte di stagione davvero deludente. La SF-25 si è rivelata una delle vetture migliori sullo storico tracciato di Monte Carlo, con Lewis Hamilton che ha chiuso in quinta posizione confermando la buona performance complessiva della Rossa di Maranello in tutto il weekend. Tuttavia da Hamilton ci si continua ad aspettare un rendimento migliore. Fatta eccezione per la vittoria nella Gara Sprint in Cina e per il terzo posto centrato sempre nella Sprint negli USA l’esperienza del 7 volte campione del mondo in Ferrari è finora piuttosto deludente: basti pensare che Hamilton non è mai riuscito a salire sul podio di un GP da quando corre con la Rossa. 🔗 Leggi su Sportface.it