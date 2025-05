Hamas valuta positivamente la tregua proposta da Steve Witkoff

Hamas apre a una tregua: un passo cruciale in un contesto di tensioni globali. La proposta di Steve Witkoff, ben accolta dalle fazioni palestinesi, segna un potenziale cambio di direzione nel conflitto. Ma attenzione, le condizioni poste da Hamas rivelano le complessità della situazione. Riuscirà questo dialogo a gettare le basi per una pace duratura? È un momento da seguire con attenzione, perché il futuro della regione è in gioco.

Hamas, secondo alcune fonti ad essa vicine citate da Al-Sharq Al-Awsat, avrebbe un'opinione generalmente positiva, accettata da tutte le fazioni palestinesi, della proposta di tregua di Steve Witkoff, ma vuole rassicurazioni e pone condizioni. "Le fonti - scrive il giornale panarabo con sede a Londra - hanno indicato che la risposta potrebbe essere descritta come positiva dalla leadership di Hamas e da altre fazioni palestinesi, sebbene contenga alcune riserve che devono essere tenute in considerazione". E tale proposta "probabilmente verrebbe accettata se ci fosse una reale volontà americana di fare pressione su Israele ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas valuta positivamente la tregua proposta da Steve Witkoff

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio”

Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Cerca Video su questo argomento: Hamas Valuta Positivamente Tregua Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hamas pronta ad accettare “con alcune riflessioni” la tregua di 60 giorni proposta dagli Stati Uniti

Si legge su blitzquotidiano.it: Hamas sarebbe pronta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti sebbene con “alcune riflessioni”. A scriverlo è Al-Sharq Al-Awsat citando proprie fonti. La risposta di Hamas è arrivata dopo inc ...

Medio Oriente: Hamas pronta al sì condizionato al piano di tregua degli Usa'

Lo riporta ansa.it: Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'. Israele non coopererà con i ministri arabi in Cisgiordania per un incontro con Abu Mazen (ANSA) ...

La proposta. Accordo: Hamas vuole andare a vedere «Positivo, ma a decidere sarà Sinwar»

Lo riporta avvenire.it: Il Movimento islamico di resistenza islamica «valuta positivamente» la proposta di tregua, fanno sapere i rappresentanti di Hamas a Doha, ma la decisione finale spetta Yahya Sinwar e Mohammed ...