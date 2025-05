Hamas sì con condizioni alla tregua dell’inviato di Trump | il freno sugli ostaggi Tajani | Il piccolo Adam sarà operato in Italia

Hamas sembra avvicinarsi a una tregua condizionata con gli Stati Uniti, mentre il mondo osserva con attenzione. La proposta dell'inviato di Trump, Steve Witkoff, potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto a Gaza, ma gli ostaggi restano un nodo cruciale. Intanto, la storia di Adam, un piccolo guerriero che sarà operato in Italia, ricorda quanto sia forte il desiderio di pace e speranza anche nei momenti più bui. La tensione globale si fa palpabile.

Sarebbe un sì condizionato quello che Hamas si prepara a dare alla proposta Usa per una tregua a Gaza. Secondo alcune fonti vicine ai miliziani palestinesi citate dal quotidiano arabo con sede a Londra Al-Sharq Al-Awsat, ci sarebbe un’opinione positiva tra le varie fazioni sulla proposta di Steve Witkoff, l’inviato di Donald Trump. Hamas però pretende rassicurazioni e pone alcune condizioni, dopo i colloqui tra le altre fazioni palestinesi a Doha e Beirut. Nei giorni scorsi Israele aveva accettato la proposta Usa, bocciata in un primo momento da Hamas. Quali sono le condizioni di Hamas per la tregua proposta dagli Usa. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Hamas, «sì con condizioni» alla tregua dell’inviato di Trump: il freno sugli ostaggi. Tajani: «Il piccolo Adam sarà operato in Italia»

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio”

Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Cerca Video su questo argomento: Hamas Sì Condizioni Tregua Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La proposta degli Stati Uniti accettata da Israele non soddisfa le richieste di Hamas - I media libanesi riferiscono di un'intensa ondata di attacchi dell'Aeronautica militare nel sud del Libano; Israele accetta il piano Usa sulla tregua, Hamas frena; Medio Oriente, ok da Israele a proposta di tregua Usa. Witkoff: Hamas accetti; Israele, le news da Gaza. Trump: “Vicini alla tregua, si saprà oggi o domani”. 🔗Su questo argomento da altre fonti