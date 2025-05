Hamas risponde al piano Usa | Disposti a rilasciare 10 ostaggi e 18 corpi Israele non ci sta

In un contesto di tensione crescente, Hamas ha fatto un passo in avanti, proponendo il rilascio di 10 ostaggi e 18 corpi in cambio di detenuti palestinesi. Israele, però, non sembra intenzionato a cedere. Questa situazione mette in luce una dinamica complessa, dove le speranze di pace si intrecciano con il dolore di famiglie divise. La risposta della comunità internazionale sarà cruciale in un momento così delicato. Riuscirà la diplomazia a prevalere?

Con un comunicato ufficiale, Hamas ha espresso la propria posizione rispetto alla proposta di cessate il fuoco avanzata dall'inviato statunitense in Medio Oriente, Steve Witkoff. L'organizzazione si è dichiarata disposta a rilasciare 10 ostaggi vivi e 18 corpi in cambio della liberazione da parte di Israele di alcuni detenuti palestinesi. Uno dei punti critici della proposta riguarda il rilascio degli ostaggi israeliani ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Secondo il piano di Witkoff, questi dovrebbero essere liberati entro i primi due giorni dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Tuttavia, Hamas ha proposto un rilascio graduale degli ostaggi, così da garantire la durata dell'accordo per l'intero periodo dei 60 giorni proposti dagli Stati Uniti.

Hamas pronta a rilasciare il soldato Idan Alexander senza condizioni, annunciano gli Usa

Gli Stati Uniti hanno avvisato Israele riguardo alla volontà di Hamas di rilasciare il soldato Idan Alexander, senza condizioni né contropartite.

