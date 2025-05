Hamas rilancia sulla tregua a Gaza | Ridiamo 10 ostaggi in 5 fasi se Israele ritira le truppe Il governo Netanyahu | Equivale a un no

La situazione a Gaza si complica ulteriormente: Hamas ha rilanciato sull'accordo di tregua, proponendo il rilascio di 10 ostaggi in cambio del ritiro delle truppe israeliane. Tuttavia, la risposta netta del governo Netanyahu sembra segnare un ulteriore passo indietro nel processo di pace. Questo scenario ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio nella regione e l'urgenza di soluzioni durature per una convivenza pacifica. Riuscirà la diplomazia a rompere il silenzio delle armi

Hamas ha inviato ai mediatori la propria risposta all’ultima proposta Usa per una tregua a Gaza, quella formulata dall’inviato di Donald Trump Steve Witkoff. Ufficialmente il movimento terroristico che governa la Striscia sostiene di aver accolto positivamente il piano di Witkoff. In una nota il gruppo spiega di essere pronto a rilasciare 10 ostaggi israeliani in vita e 18 corpi in cambio della liberazione «del numero concordato» di detenuti palestinesi, nel quadro di un’intesa che porti a «un cessate il fuoco permanente, a un ritiro completo dalla Striscia di Gaza (delle forze israeliane, ndr ) e a garantire il flusso di aiuti al nostro popolo e alle nostre famiglie». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Hamas rilancia sulla tregua a Gaza: «Ridiamo 10 ostaggi in 5 fasi se Israele ritira le truppe». Il governo Netanyahu: «Equivale a un no»

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio”

Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Cerca Video su questo argomento: Hamas Rilancia Tregua Gaza Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Gaza, Hamas dice no a tregua di 60 giorni del piano Witkoff; Hamas accetta la proposta di tregua per Gaza. Tajani: “I bombardamenti israeliani devono finire”; Gaza, Netanyahu apre a tregua temporanea per gli ostaggi; Israele-Hamas, dagli Usa nuova proposta per tregua a Gaza: perché Hamas ha detto no. 🔗Ne parlano su altre fonti

Hamas rilancia alla proposta di tregua degli Usa: preoccupa il nucleare iraniano

Secondo editorialedomani.it: L’organizzazione chiede di consegnare 10 ostaggi e i corpi di altri 18 in cinque fasi. Il rapporto dell’Aiea sull’uranio arricchito di Teheran, Netanyahu: «La comunità internazionale deve agire ora pe ...

Guerra a Gaza, media: "Hamas pronta a sì condizionato al piano tregua Usa". LIVE

Da tg24.sky.it: Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel sud e ...

Trump: “Tregua a Gaza molto vicina. Sapremo oggi o domani”.

Come scrive lamilano.it: Trump annuncia una possibile tregua imminente a Gaza: "Sapremo oggi o domani". Tajani e Berlino si smarcano da Israele. Katz rilancia: “Stato ebraico in Cisgiordania”. #Trump #Gaza #cronaca #politica ...