Hamas rifiuta piano Witkoff | Disposti a liberare ostaggi ma Idf lasci Gaza

Hamas ha rifiutato il piano Witkoff, giudicandolo iniquo e troppo vicino alle richieste israeliane. La controproposta del gruppo palestinese include la liberazione degli ostaggi, ma a una condizione: il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Questo rifiuto non è solo un episodio isolato, ma si inscrive in un contesto di tensioni sempre più evidenti tra le parti. La ricerca di una pace duratura sembra ancora lontana. Cosa accadrà ora?

Il piano Witkoff è stato rifiutato da Hamas in quanto troppo vicino alle richieste di Israele e non equo nei confronti del gruppo palestinese. La controproposta presentata potrebbe non essere accettata da Israele in quanto concerne sia un cessate il fuoco permanente che l'allontanamento dell'esercito israeliano da Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hamas rifiuta piano Witkoff: “Disposti a liberare ostaggi, ma Idf lasci Gaza”

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu”

Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

