Hamas respinge la proposta USA | blocco ai colloqui di pace

La tensione in Medio Oriente si intensifica: Hamas respinge la proposta di pace degli Stati Uniti, segnando un nuovo blocco nei colloqui. Questa situazione non solo ostacola il dialogo, ma riflette anche un trend globale di crescente polarizzazione. È cruciale osservare come le dinamiche locali possano influenzare stabilità e sicurezza a livello internazionale. La domanda sorge spontanea: quali saranno i prossimi passi per una reale mediazione?

La risposta di Hamas alla proposta degli Stati Uniti "è totalmente inaccettabile e ci porta solo indietro. Hamas dovrebbe accettare la proposta quadro che abbiamo presentato come base per i colloqui di prossimità , che possiamo avviare immediatamente la prossima settimana": lo scrive su X l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. "Questo - aggiunge - è l'unico modo per concludere un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni nei prossimi giorni, in cui metà degli ostaggi vivi e metà di quelli deceduti torneranno a casa dalle loro famiglie e in cui potremo condurre, durante i colloqui di prossimità , negoziati sostanziali e in buona fede per cercare di raggiungere un cessate il fuoco permanente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas respinge la proposta USA: blocco ai colloqui di pace

Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce

Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione.

Cerca Video su questo argomento: Hamas Respinge Proposta Usa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, Hamas respinge la proposta Usa per la tregua ma non chiude. Israele minaccia, ma la Francia riconoscerà la Palestina; Hamas verso il no alla proposta Usa: «Non garantisce la fine della guerra»; Usa, Israele, Hamas: la non-proposta che respinge la fine della guerra; Hamas prende tempo sulla tregua. L'attacco frontale di Israele a Macron. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Hamas respinge la proposta USA: blocco ai colloqui di pace

Riporta quotidiano.net: Hamas rifiuta la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 60 giorni, ostacolando i colloqui di pace.

Medio Oriente: sì condizionato di Hamas al piano Usa. Witkoff: 'inaccettabile'

Secondo ansa.it: Il filo del dialogo su Gaza resta sottile e rischia ancora di spezzarsi, perché Hamas non ha respinto il piano americano, ma non lo ha neanche accettato in toto, anzi, ha messo condizioni. E questo fa ...

Gaza, Hamas risponde a proposta Usa: ok scambio prigionieri ma vuole cessate il fuoco permanente

msn.com scrive: Il gruppo armato palestinese ha inviato la risposta all'inviato Usa Witkoff alla proposta di cessate il fuoco, già accettata da Israele. Hamas chiede tregua permanente e ritiro di Israele da Gaza: le ...