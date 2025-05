Hamas proposta per il cessate il fuoco | dieci ostaggi vivi e diciotto corpi in cambio di prigionieri palestinesi

Hamas lancia una nuova proposta di cessate il fuoco: dieci ostaggi vivi in cambio di prigionieri palestinesi. Questa mossa arriva in un contesto di crescente tensione internazionale, dove gli Stati Uniti cercano di mediare una soluzione. Un aspetto intrigante? L’umanità dei coinvolti si fa spazio tra le statistiche, aprendo un dibattito sulle vite da salvare. Sarà questo il passo verso un dialogo più ampio? Restate con noi per scoprire ulteriori sviluppi.

Meloni ed Erdo?an: negoziati a Istanbul e proposta di cessate il fuoco 30 giorni

Oggi, la Premier Giorgia Meloni ha avuto un'importante conversazione telefonica con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, discutendo di negoziati a Istanbul e proponendo un cessate il fuoco di 30 giorni.

