Hamas propone rilascio ostaggi in cinque fasi durante tregua di 60 giorni

Hamas ha svelato un piano audace: il rilascio degli ostaggi in cinque fasi durante una tregua di 60 giorni. Questa proposta, emersa nel contesto delle tensioni mediorientali, segna un potenziale punto di svolta nelle negoziazioni. Se seguita, potrebbe aprire la strada a un dialogo piĂą ampio e duraturo. Un aspetto affascinante? La complessitĂ delle trattative rivela quanto siano intricati i legami tra umanitĂ e politica in scenari conflittuali.

Il canale egiziano Al-Rad - ripreso dai media israeliani - riporta che Hamas ha risposto alla proposta dell'inviato Usa Steve Witkoff con uno schema alternativo sulla tempistica del rilascio degli ostaggi. In particolare, la fazione palestinese vorrebbe il rientro dei rapiti in Israele in cinque fasi, anzichĂ© due nella prima settimana della tregua. Hamas, secondo questa ricostruzione, vuole rilasciare quattro ostaggi vivi il primo giorno della tregua di 60 giorni, due ostaggi vivi il trentesimo giorno e altri quattro ostaggi in vita l'ultimo giorno dell'accordo. E i corpi dei rapiti morti il trentesimo e il cinquantesimo giorno.

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio”

Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

