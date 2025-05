Hamas | ostaggi liberi in 5 fasinon due

Il recente sviluppo nel conflitto israelo-palestinese segna un possibile spiraglio di dialogo. Hamas ha presentato una controproposta per il rilascio di 10 ostaggi in tre fasi, in un contesto di tregua. Questo passo potrebbe rivelarsi cruciale, non solo per le famiglie coinvolte, ma anche per aprire la strada a trattative più ampie. La speranza è che possa segnare la fine di un ciclo di violenza e dare vita a un vero processo di pace.

17.40 Il Movimento integralista islamico palestinese Hamas ha presentato ai mediatori una controproposta al piano Usa, dell'inviato Witkoff,che include un calendario per il rilascio di 10 ostaggi vivi, in 3 fasi: 4 il primo giorno del cessate il fuoco, 2 il 30° giorno e altri 4 il 60° giorno (fine della tregua) Lo comunica il canale egiziano Al-Rad. E' stato anche riferito che nella risposta di Hamas si sottolinea la consegna di 18 ostaggi morti in 2 fasi: 30° e 50° giorno.Ma Israele dovrà rilasciare diversi prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua”

Hamas ha annunciato la sua disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a siglare una tregua di cinque anni in cambio della cessazione delle ostilità .

