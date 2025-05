Hamas-Israele-Usa il filo sottile della trattativa in bilico

La trattativa tra Hamas e Israele si fa sempre più intricata, ma il dialogo rimane in vita, mostrando una speranza nel panorama caotico del Medio Oriente. Con la controproposta di Hamas al piano statunitense, emerge un delicato equilibrio: la possibilità di pace è fragile, ma non impossibile. In questo contesto, è interessante notare come piccoli passi di dialogo possano influenzare radicalmente il futuro della regione. Rimanete sintonizzati!

La pace non c’è ancora ma la trattativa non è saltata. Hamas ha presentato la sua contro proposta al piano statunitense per porre fine al conflitto a Gaza prospettato dall’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, che rappresenta il presidente Donald Trump. L’organizzazione che controlla la striscia di Gaza ha accettato di negoziare sul tema della liberazione degli ostaggi e di consegnare 10 prigionieri rapiti il 7 ottobre 2023 nel corso delle incursioni avvenute sul territorio israeliano, all’inizio di una guerra che procede da oltre 600 giorni e per cui non si vedono ancora speranze realistiche di fine. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Hamas-Israele-Usa, il filo sottile della trattativa in bilico

