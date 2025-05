Hamas dice sì al piano Usa con osservazioni Tajani | Il piccolo Adam unico sopravvissuto di 10 fratelli a Gaza sarà curato in Italia

In un contesto di crescente tensione, Hamas accetta il piano USA, ma con riserve. Intanto, Adam, l'unico sopravvissuto di dieci fratelli a Gaza, troverà cura in Italia, simbolo di speranza amid la devastazione. Il Ministro della Difesa israeliana, però, promette una risposta incisiva: liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas. La situazione è in evoluzione e ogni passo potrebbe cambiare il futuro della regione. Rimanete sintonizzati.

L'avvertimento del ministro della Difesa israeliana: «Raggiungeremo gli obiettivi della guerra: liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Hamas dice sì al piano Usa, con osservazioni. Tajani: «Il piccolo Adam, unico sopravvissuto di 10 fratelli a Gaza, sarà curato in Italia»

Hamas dice che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander da Gaza

Hamas ha annunciato la sua intenzione di rilasciare Edan Alexander, l'ultimo cittadino statunitense attualmente in ostaggio nella Striscia di Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Hamas Dice Sì Piano Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Attacco Idf su Siria: un morto. L'ONU denuncia ingenti saccheggi di materiale medico a Gaza - Israele blocca la visita in Cisgiordania dei leader guidati dall'Arabia Saudita.; Gaza, Hamas dice no a tregua di 60 giorni del piano Witkoff; L’ultradestra contro il piano Witkoff. Netanyahu la rassicura con le colonie; Guerra in Medioriente, le notizie del 30 maggio | Trump: 'Accordo fra Israele e Hamas per Gaza molto vicino'. 🔗Se ne parla anche su altri siti