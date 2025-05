Hamas ci ripensa | via libera al piano Witkoff per Gaza ma con riserve

Hamas apre a un accordo sorprendente: il piano Witkoff per Gaza potrebbe segnare una svolta nel conflitto. Con la promessa di una tregua di 60 giorni e il rilascio di ostaggi, ci troviamo di fronte a una potenziale speranza di pace, sebbene con riserve. Questo sviluppo mette in luce un trend crescente verso la ricerca di soluzioni diplomatiche in un contesto globale sempre più instabile. Sarà davvero l'inizio di un cambiamento?

Dal ritiro completo dalla Striscia di Gaza fino al libero flusso degli aiuti umanitari, l'accordo dovrebbe dare inizio ad una tregua di 60 giorni e al proseguimento delle operazioni di rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hamas ci ripensa: via libera al piano Witkoff per Gaza ma con riserve

