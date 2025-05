Hamas apre alla tregua Usa Trump | Intesa vicina

Hamas apre alla tregua, ma la situazione a Gaza è drammatica: 60 vittime in sole 24 ore e l'ONU denuncia il saccheggio di 110 camion. Mentre Trump parla di una possibile intesa imminente, il dramma umanitario si aggrava. In un contesto globale dove le tensioni mai si sono placate, è fondamentale riflettere su cosa significhi davvero pace in un territorio affamato di speranza e sicurezza. La questione non è solo politica, ma umana.

Trump parla di intesa imminente tra Hamas e Israele. Ma nella Striscia si continua a morire: 60 vittime in 24 ore, 110 camion ONU saccheggiati. "Gaza è il posto più affamato del mondo".

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa

Donald Trump sorprende nuovamente la scena internazionale, bypassando Israele per negoziare direttamente con Hamas.

Hamas apre alla tregua Usa. Trump: "Intesa vicina"

