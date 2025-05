Hamas accetta con riserva il piano degli Stati Uniti per la tregua a Gaza

In un contesto di tensioni globali e crisi umanitarie, l'accettazione con riserva del piano statunitense da parte di Hamas segna un passo significativo verso la tregua a Gaza. Questo accordo potrebbe preludere a un nuovo equilibrio nella regione, anche se le riserve restano. Mentre il mondo osserva, la speranza di una pace duratura rimane fragile, ma fondamentale per il futuro. Cosa accadrĂ ora? La diplomazia sarĂ messa alla prova.

Il gruppo paramilitare Hamas avrebbe accettato il piano degli Stati Uniti per la tregua a Gaza. La proposta, avanzata dall'inviato speciale Usa Steve Witkoff, sarebbe stata approvata con alcune osservazioni. Israele aveva giĂ espresso il suo via libera alla formula trovata da Washington e che.

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu”

Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

