Dopo la convincente vittoria del PSG in finale di Champions League, Achraf Hakimi si è dimostrato non solo un campione in campo, ma anche un esempio di umiltà. "Voglio fare la storia di questo Club", ha dichiarato, sottolineando come il successo individuale sia legato a quello collettivo. In un calcio sempre più egoistico, la sua visione rappresenta un trend positivo: il potere del lavoro di squadra e della dedizione. Un messaggio che va oltre i gol e le vittorie.

Achraf Hakimi ha parlato al termine della finale di Champions League tra PSG e Inter, terminata sul punteggio di 5-0 per i transalpini. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Achraf Hakimi si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter, conclusasi per 5-0: «Quando sono arrivato qui ho detto di voler fare la storia di questo Club, di questa città, è un qualcosa di magnifico quanto ottenuto. Siamo troppo forti. Io il migliore? Non mi piace parlare di queste cose, voglio solo giocare a calcio e far divertire gli altri. Sono gli altri a dover decidere chi è il miglior terzino al mondo». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hakimi umile: «Io il migliore? Gli altri devono dirlo! Sempre voluto una cosa»

