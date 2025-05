Hakimi a Sky | Sono venuto al PSG per questo lo aspettavamo da troppo tempo Io il miglior terzino al mondo? Rispondo così

Achraf Hakimi, fresco trionfatore con il PSG, non ha dubbi: "Sono venuto qui per vincere". Dopo una finale di Champions League dominata contro l'Inter, dove ha brillato come uno dei migliori terzini al mondo, mostra la determinazione che caratterizza i grandi campioni. La sua affermazione sottolinea un trend in crescita nel calcio: la ricerca spasmodica di successi immediati, in un contesto dove le aspettative sono sempre più alte. Chi sarà il prossimo a seguire le sue orme?

L'esterno del PSG, Achraf Hakimi, dopo essersi laureato campione d'Europa, commenta così la vittoria contro l'Inter in finale. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, finale di Champions League stravinta dai francesi per 5 a 0, l'ex della partita, Achraf Hakimi, ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport, lui che aveva aperto le danze con la rete dell'1 a 0 (dopo la quale ha preferito non esultare per rispetto del suo passato in nerazzurro). COSA STO PROVANDO? – « Lo aspettavamo da troppo tempo. Anche io quando sono arrivato qui mi hanno detto che c'è una cosa da fare prima di partite.

