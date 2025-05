Hai 50 anni stai a casa Odio social contro Veronica Maya ma lei risponde così

Veronica Maya, icona di eleganza e grinta, risponde con classe agli insulti sessisti che hanno invaso i social dopo il suo video in costume per festeggiare il Napoli. A 50 anni, rappresenta un trend sempre più forte: l’autoaffermazione delle donne oltre i canoni tradizionali di bellezza. La sua reazione è un invito a ribellarsi contro il giudizio superficiale. Un messaggio chiaro: la vera bellezza non ha età!

Un video in costume per festeggiare il Napoli ha scatenato insulti sessisti contro Veronica Maya. "Troppo vecchia", "tutta rifatta": pioggia di odio sui social, ma la conduttrice non ci sta.

"Hai 50 anni, stai a casa". Odio social contro Veronica Maya, ma lei risponde così

Un video in costume per festeggiare il Napoli ha scatenato insulti sessisti contro Veronica Maya. "Troppo vecchia", "tutta rifatta": pioggia di odio sui social, ma la conduttrice non ci sta

